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В Иркутской области проходит всероссийский этнофестиваль

В Иркутской области проходит всероссийский этнофестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
В первом этапе участвовали представители 19 регионов страны

Этнокультурный фестиваль «Мы разные. Мы вместе!», который проводили в Иркутске 15 лет, в этом году впервые пройдёт в статусе всероссийского. Его участников определили во время I отборочного этапа. Состоялось три конкурса: «Куклы народов России», «Национальный костюм. Традиции и современность» и музыкальный конкурс «Байкал-фолк». В них приняли участие народные и фольклорные коллективы, отдельные исполнители, мастера-кукольники, народные мастера и дизайнеры, которые занимаются изучением и воссозданием традиционных национальных костюмов из 19 регионов страны. Это республики Адыгея, Алтай, Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский край, Кемеровская, Белгородская, Иркутская, Калининградская, Курганская, Костромская, Московская, Мурманская, Омская, Орловская, Ростовская, Свердловская, Тамбовская и Челябинская области.

- Цель фестиваля – приобщить жителей к традиционной культуре, познакомить с национальными ремёслами, народными костюмами и песенным творчеством. Фестиваль привлекает ярких интересных самобытных мастеров и исполнителей, которые любят и берегут народную культуру, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самое большое количество участников – 96 - было в выставке-конкурсе «Куклы народов России». Авторы представили работы в шести номинациях: традиционная (обрядовая) кукла, постобрядовая кукла, игровая кукла, авторская художественная кукла, кукла в национальном костюме, сувенирная кукла.

В музыкальном конкурсе «Байкал-фолк» приняли участие 56 разноплановых разновозрастных коллективов и два солиста. Они исполняли произведения в стилях фолк, рок и смежных музыкальных жанрах. Члены жюри отметили, что многие фольклорные коллективы поразили своей самобытностью, представив находки в обработках народных песен, их аранжировках и исполнении.

На конкурс «Национальный костюм. Традиции и современность» поступило 35 заявок. Жюри выбрали самые интересные работы в номинациях «Сценический костюм», «Современный авторский костюм» и «Этнографический костюм».

Победители I отборочного этапа представят свои работы во всероссийском этнокультурном фестивале «Мы разные. Мы вместе!». Он пройдёт в области с 18 по 20 августа на площадках города Иркутска и в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение: 6+.
Иркутская область фестиваль фольклор этнография конкурс народные промыслы

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