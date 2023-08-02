Его посмертно наградили орденом Мужества
В среду, 2 августа, в Заиграевском районе проводят в последний путь 35-летнего Антона Заиграева, чья жизнь оборвалась ещё полгода назад, 4 февраля, на специальной военной операции. Прощание с ним и траурный митинг пройдут в доме культуры «Зенит» в селе Новая Брянь. Начало – в 11:30, сообщили в районной группе «Заиграево-инфо.24/7».
Антон Сергеевич родился в Новой Бряни 18 января 1988 года. Он был старшим ребёнком в семье. В 2002-ом окончил местную среднюю школу и поступил в железнодорожный колледж.
В 2006-ом ушёл в армию. Служил на Тихоокеанском флоте и, ещё будучи срочником, подписал контракт до 2010 года. Участвовал в военной операции по захвату сомалийских пиратов.
Затем работал на локомотивовагоноремонтном заводе в Улан-Удэ. В сентябре 2022-го вступил в ряды именного батальона «Байкал» и отправился на СВО добровольцем.
26 сентября наш земляк получил там серьёзное ранение. После реабилитации вернулся в зону спецоперации.
Антона посмертно наградили орденом Мужества.
В Бурятии простятся с 35-летним добровольцем, погибшим на СВО полгода назад
Общество, Фото:
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