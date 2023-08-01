В Улан-Удэ боролись с воображаемым пожаром

Общество, Фото: МЧС по Бурятии

Он «разгорелся» в селе, отрезанном от большой земли



В столице Бурятии состоялись пожарно-тактические учения с участием личного состава Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Они прошли на одной из проток Уды. Там боролись с условным возгоранием.



Воображаемый пожар начался в населённом пункте, отрезанном от большой земли рекой. В этом и заключалась сложность. Пришлось привлечь сотрудников ГИМС и маломерное судно. Пожарные рукава перебросили через водное препятствие, а для бесперебойной подачи воды задействовали пожарную насосную станцию – ПНС-110.



На место также прибыл рукавный автомобиль (АР) с запасом рукавов в два километра. Используя два из них – диаметром 150 и 77 миллиметров – огнеборцы проложили магистральную линию протяжённостью 120 метров и ликвидировали огонь с помощью лафетного ствола.



- Действия, отработанные на практическом занятии, могут пригодиться подразделениям пожарной охраны во время паводка, – пояснил старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения республиканского управления МЧС Антон Пойлов. – Учитывая особенности нашего региона, где множество населённых пунктов находятся возле водоёмов, полученные навыки будут применяться для решения поставленных задач при возникновении перебоев с дорожным сообщением.