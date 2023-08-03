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В Иркутской области проведут гонку на горных велосипедах

В Иркутской области проведут гонку на горных велосипедах
Общество,  Фото:pixabay.com
На неё уже заявились велосипедисты Байкальского региона

В Ангарском городском округе в лесном массиве в районе Еловского пруда 26 августа пройдёт гонка на горных велосипедах «Деметра ВелоБАМ 2023», регистрация участников на которую открыта. Для участия в старте уже заявились более 140 спортсменов из Ангарска, Усолья-Сибирского, Иркутска, Саянска, Улан-Удэ и других городов и посёлков.

- Это крупнейшее велособытие в нашем регионе объединяет как профессиональных гонщиков, так и любителей, и совсем начинающих велосипедистов. Ландшафт места проведения позволяет выйти на трассу людям с невысоким уровнем подготовки и гарантированно добраться до финиша, где каждого участника ожидает уникальная медаль финишёра. Стоит отметить, что дистанции проложены по регулярным маршрутам отдыхающих на Еловском пруду и дачников, - рассказал руководитель оргкомитета, PR-директор Марафонов БАМ Артём Детышев.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, для участников предусмотрены следующие дистанции: марафон – 60 км, лайт-марафон – 30 км, мини-марафон – 15 км, а также для детей от 3 до 8 лет проводится велозаезд «БАМ kids» на дистанции 500 метров. Участники, прошедшие полную дистанцию 60, 30 и 15 км, получат медаль финишёра. Все дети на финише получат сладкие подарки от организаторов. В этом году призовой фонд гонки составит 152 тыс. рублей.

- Предыдущая велогонка собрала около 400 участников из четырёх регионов России. Уверен, что и в этом году в ней примут участие сильнейшие спортсмены Сибири и Дальнего Востока. Мы ожидаем, что на старт выйдут около 500 участников, - подчеркнул Артём Детышев.

Возрастное ограничение: 0+.
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