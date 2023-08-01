Бывший сотрудник почты обратился в прокуратуру
В Северо-Байкальском районе Бурятии благодаря вмешательству прокуратуры уволившемуся работнику почты выплатили компенсацию за задержку выплаты расчёта при увольнении.
Работник почтового отделения уволился по собственной инициативе в апреле. Однако окончательный расчёт в день увольнения с сотрудником не произведён. Ему пришлось обратиться в прокуратуру.
- В связи с этим межрайонный прокурор внёс работодателю представление, по результатам рассмотрения которого гражданину выплачена компенсация за задержку окончательного расчёта при увольнении. По постановлению прокуратуры виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии «забыли» рассчитаться с работником почты при увольнении
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