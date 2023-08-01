На Байкале искали порт, удобный для базирования судов в зимнее время

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Для этого подходит порт Байкал



Иркутская область представит на федеральном уровне предложения по реконструкции причальных сооружений на Байкале. Причальные сооружения в посёлке Листвянка и в порту Байкал осмотрел 31 июля помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин.



- В настоящее время неудовлетворительное состояние причальной инфраструктуры на Байкале является одной из наиболее острых проблем, сдерживающих развитие круизного туризма на Байкале и туристической отрасти в целом. Реконструкция причалов требует значительного финансирования, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



В акватории озера Байкал со стороны Иркутской области имеется 32 портовых гидротехнических сооружения, находящихся в разных формах собственности. В регионе регулярными перевозками пассажиров водным транспортом занимаются две компании-судовладельцы, обеспечивая объем перевозок около 500 тыс. пассажиров в год. Около 70 компаний имеют лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом и работают с туроператорами по организации водных круизов. Всего на озере Байкал курсирует 315 судов и более 20 тысяч маломерных судов.



- Одна из главных проблем – необходимо найти порт, удобный для базирования судов в зимнее время. Все специалисты сошлись на том, что порт Байкал больше всего для этого подходит. Поэтому наш визит сегодня связан с тем, что мы провели обследование, здесь были проектировщики, они посмотрели, что реально можно причал восстановить. Первое, надо разобраться с собственностью. Второе, нужно определиться, это туризм или порт, где отстаиваются суда. Если это можно совместить, тогда будет понятно, какая часть федеральная, какая региональная, какая бизнеса, - рассказал Игорь Левитин.



- Мы подготовим ряд предложений, которые потом войдут в поручения президента. Это в перспективе поможет привести в надлежащее состояние причал не только в порту Байкал, но и реконструировать причал «Рогатка» и причал в Листвянке, - отметил губернатор области Игорь Кобзев.

