В Бурятии похоронили погибшего на СВО 31-летнего контрактника

Он был на спецоперации с первых дней



В минувшее воскресенье, 30 июля, в Кяхтинском районе проводили в последний путь 31-летнего младшего сержанта из Бурятии Чингиза Балсанова. Его жизнь оборвалась 18-го числа в ходе специальной военной операции.



С бойцом простились на его малой родине – в Усть-Кяхте. Траурная церемония состоялась у сельского дома культуры, сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».



Чингиз родился в Усть-Кяхте 30 сентября 1991 года и учился в местной школе. Его запомнили как доброго, отзывчивого и дружелюбного ученика.



В 2009 году наш земляк ушёл в армию. Служил он в морской пехоте в городе Вилючинск на Камчатке. В 2013-ом заключил контракт. В 2018-ом был в командировке в Сирии



Чингиз зарекомендовал себя как грамотный и исполнительный военнослужащий. За смелость и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, его наградили двумя медалями – «За отвагу» и «За участие в боевых действиях». В 2022-ом ему ещё при жизни вручили орден Мужества.



Балсанов с первого дня находился на СВО.



У него остались мама, жена, дочь, брат и сестра.