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В Бурятии похоронили погибшего на СВО 31-летнего контрактника

В Бурятии похоронили погибшего на СВО 31-летнего контрактника
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Он был на спецоперации с первых дней

В минувшее воскресенье, 30 июля, в Кяхтинском районе проводили в последний путь 31-летнего младшего сержанта из Бурятии Чингиза Балсанова. Его жизнь оборвалась 18-го числа в ходе специальной военной операции.

С бойцом простились на его малой родине – в Усть-Кяхте. Траурная церемония состоялась у сельского дома культуры, сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».

Чингиз родился в Усть-Кяхте 30 сентября 1991 года и учился в местной школе. Его запомнили как доброго, отзывчивого и дружелюбного ученика.

В 2009 году наш земляк ушёл в армию. Служил он в морской пехоте в городе Вилючинск на Камчатке. В 2013-ом заключил контракт. В 2018-ом был в командировке в Сирии

Чингиз зарекомендовал себя как грамотный и исполнительный военнослужащий. За смелость и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, его наградили двумя медалями – «За отвагу» и «За участие в боевых действиях». В 2022-ом ему ещё при жизни вручили орден Мужества.

Балсанов с первого дня находился на СВО. 

У него остались мама, жена, дочь, брат и сестра.
смерть

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