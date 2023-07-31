Она займёт место в Одигитриевском соборе
29 июля в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ состоялась встреча иконы Божией Матери «Самонаписавшаяся», прибывшая со святой горы Афон. Доставил икону митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.
Для встречи святыни в главный собор Бурятии собралось духовенство города Улан-Удэ, представители молодёжи епархии, а также верующие республики. Икона была занесена в собор и установлена на украшенном живыми цветами аналое. Перед ней было совершено праздничное всенощное бдение.
30 июля перед «Самонаписавшейся» иконой совершена божественная литургия и молебное пение. Богослужения возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Напомним, что в 2023 году для Бурятии в Греции был специально написан список чудотворной иконы Божией Матери «Продромитисса», названная так по месту пребывания в скиту Продром, или «Самонаписавшаяся». Икона написана схимонахом Харитоном, старцем скита Каруля.
В Улан-Удэ прибыла написанная на Афоне для Бурятии икона
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