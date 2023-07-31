Туроператоров освободили от НДС при продаже путёвок по России

Это поможет им сэкономить порядка 4,2 млрд рублей



Российских туроператоров освободили на четыре года от уплаты НДС при оформлении путёвок по стране. Соответствующий закон приняла Государственная Дума РФ. Изменения касаются туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, и распространяются на операции, которые проводились с начала июля 2023 года.



Мера начала действовать автоматически после принятия закона и компаниям не нужно будет специально обращаться в ФНС для получения преференции. По информации министерства экономического развития России, налоговая льгота затронет более четырёх тысяч компаний в стране и поможет им сэкономить порядка 4,2 млрд рублей.



- Самая главная ценность этой преференции в том, что она позволит туроператорам устанавливать демократичные для клиентов цены на путёвки, что увеличит турпоток, и, как следствие, прибыль самих компаний, - отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.



Такая мера поддержки будет актуальна для турбизнеса Иркутской области, уверены в правительстве региона. Крупные компании, которые работают не по упрощённой системе налогообложения, смогут воспользоваться льготой при организации туров по стране.



Как напомнили в пресс-службе правительства Иркутской области, ранее от уплаты НДС были освобождены гостиницы, а также организации транспортного обслуживания.

