В Иркутской области откроется обновлённый единый контакт-центр

Он создан на базе МФЦ
В Иркутской области 1 августа откроется единый контакт-центр, который будет принимать по номеру 122 не только звонки с вопросами по разным темам, но и консультировать население по взаимодействию с органами власти.
Операторы, как и прежде, будут отвечать на вопросы жителей региона круглосуточно без выходных. Темы могут быть самые разные: от поступления на военную службу по контракту до подключения к центральному водоснабжению и поддержки предпринимателей. Нововведения состоят в том, что на телефонной линии будет дежурить психолог. Также операторы смогут соединять позвонивших в контакт-центр с горячими линиями министерств и ведомств региона, давать рекомендации по взаимодействию с исполнительными органами государственной власти. Ответы на свои вопросы жители региона получат сразу, либо, при сложном запросе, в течение нескольких суток.
Как подчеркнул министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко, с 1 августа будет реализован первый этап создания контакт-центра. В дальнейшем эта структура будет развиваться, дополняться функциями искусственного интеллекта, расширяться в зависимости от актуальных задач.
- Жителям Иркутской области уже хорошо знаком номер 122. Сначала по нему отвечали на вопросы, связанные с пандемией, затем добавились другие темы, а сегодня создаваемый контакт-центр призван стать ещё одним связующим звеном между жителями и органами власти, - отметил Игорь Рыморенко.
Руководитель единого контакт-центра Иркутской области Наталья Химиченко обратила внимание на то, что в МФЦ, на базе которого, создаётся центр, накоплен опыт работы с массовыми обращениями жителей региона. Причём речь идёт о работе в экстремальных условиях.
- Во время паводка в Тулуне в 2019 году мы экстренно организовали на базе МФЦ Иркутской области телефонный консультационный центр. Аналогичным путём пошли и во время пандемии, когда нужно было оперативно создать телефонный центр поддержки, доступный каждому жителю Приангарья, срочно нуждающемуся в помощи, - сказала Наталья Химиченко.
Напомним, что службу 122 создали в регионе в марте 2020 года. В самом начале её работы остро стояли вопросы, связанные с деятельностью учреждений образования в период пандемии. 22 сентября 2023 года по номеру 122 в Иркутской области начала работать горячая линия для информирования жителей по теме частичной мобилизации. Сейчас, позвонив по этому номеру, можно выбрать одну из семи дополнительных кнопок, в зависимости от тематики запроса. Кнопка 1 – это вопросы поступления на военную службу по контракту, далее идут темы медицинской помощи и лекарственного обеспечения, обращения в государственные органы. Также выделена отдельная кнопка для ответов на вопросы граждан, прибывающих в регион из ЛНР и ДНР.
- Номер телефона контакт-центра – 122, звонок бесплатный со всех номеров, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области откроется обновлённый единый контакт-центр
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Награды завоевали пулевики и борцы
Она займёт место в Одигитриевском соборе
Очаг заболевания располагался на территории Барун-Хемчикского района
Спортсмен закончил соревнования без единого поражения
Их получили гиревики и параспортсмены
Их перевезли на специальную «штрафстоянку»
Они попросили девушку показать своё лицо в соцсетях
Животному за считанные дни нашли новый дом
Раз в год ТГК-14 производит корректировку
Работы ведутся в ДНТ «Весна»
Мероприятие состоится в сентябре в детском лагере «Байкальский бор»
Артисты показали обряды встречи воина и лучника, рассказали об истории бурятских родов и традиционных костюмов
За два часа экоактивисты и уфсиновцы собрали там 150 мешков мусора
Теперь тункинцы собирают деньги на ворота
Несколько лет назад считалось, что популяция рысей на Ольхоне исчезла