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Август в Бурятии начнётся с жары и дождей

Август в Бурятии начнётся с жары и дождей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики опубликовали прогноз погоды до четверга

В ближайшие три в Бурятии сохранится жаркая погода. Однако также прогнозируются дожди. Максимальная температура воздуха днём составит +34.

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в утренние часы при прояснении туманы. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +17,+22, местами +10,+15, днём +29,+34, местами +20,+25.

В среду, 2 августа, облачно, местами дожди, грозы, по южной половине до сильных дождей, возможен град. Ветер восточный с переходом северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +16,+21, местами +8,+13, днём +19,+24, местами +26,+31.

В четверг, 3 августа, на большей части территории дожди, местами грозы, сильные дожди, возможен град. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +15,+20, местами +8,+13, днём +18,+23, местами +25,+30.
прогноз погоды

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