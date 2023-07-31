Август в Бурятии начнётся с жары и дождей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики опубликовали прогноз погоды до четверга



В ближайшие три в Бурятии сохранится жаркая погода. Однако также прогнозируются дожди. Максимальная температура воздуха днём составит +34.



По данным Бурятского гидрометцентра, 1 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в утренние часы при прояснении туманы. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +17,+22, местами +10,+15, днём +29,+34, местами +20,+25.



В среду, 2 августа, облачно, местами дожди, грозы, по южной половине до сильных дождей, возможен град. Ветер восточный с переходом северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +16,+21, местами +8,+13, днём +19,+24, местами +26,+31.



В четверг, 3 августа, на большей части территории дожди, местами грозы, сильные дожди, возможен град. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +15,+20, местами +8,+13, днём +18,+23, местами +25,+30.

