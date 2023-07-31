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В Забайкалье покажут двухметровый пирог в форме подковы

В Забайкалье покажут двухметровый пирог в форме подковы
Общество,  Фото:pixabay.com
Его привезут на фестиваль казачества в Кыре

Двухметровый круглый пирог в форме подковы привезут 12 августа на межрегиональный фестиваль казачества «Забайкальскому краю – любо» (12+) в селе Кыра Забайкальского края. Об этом 28 июля корреспонденту «Культуры 75» сообщили в учебно-методическом центре культуры и народного творчества Забайкалья.

Подкову выложат из шанежек – круглых пирожков из черёмухи с выпеченными плетёными косичками, а её размер будет 2 метра на 1,7 метра. Испекут её в культурно-досуговом центре «Казачество» села Верхний Ульхун Кыринского района Забайкалья.

Пирог будет одним из казачьих рекордов, которые покажут 12 августа во время фестиваля. Зрители также увидят деревянную сосновую цепь. Там же будет казачья полоса препятствий, концерты ансамблей и ярмарка сельскохозяйственных продуктов: молока, мяса, овощей и другого.

Фестиваль «Забайкальскому краю – любо» проводится в разных казачьих районах края уже 30 лет. На него съезжаются не только забайкальские коллективы, но и казаки из других регионов России. В этом году поучаствовать в нём приедут казачьи коллективы из Бурятии и Забайкалья, а соберётся там почти 200 гостей.

Начнётся фестиваль 11 августа. В зале районного культурного центра покажут спектакль, а после для коллективов и гостей проведут общую вечёрку, где гости и участники смогут познакомиться и пообщаться друг с другом.

Второй день фестиваля, 12 августа, начнётся с торжественного открытия на главной сцене в парке культуры и отдыха. Здесь пройдут конкурсные прослушивания коллективов. В это же время на улице Ленина откроются выставки декоративно-прикладного искусства, площадки с кыринскими сувенирами и сельскохозяйственная ярмарка. Будут работать выставки, сотрудники Сохондинского заповедника расскажут о своей работе.

В парке культуры и отдыха начнётся казачья полоса препятствий. Здесь же пройдёт конкурс казачьих станиц.


На гала-концерте наградят победителей. Завершится фестиваль вечёркой «Гостеприимная Кыра».

Возрастное ограничение: 12+.
Забайкальский край казаки фестиваль

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