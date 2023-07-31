В последний день июля в Бурятии будет жарко

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Возможные кратковременные дожди



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в утренние часы местами туманы. Ветер северо-западный, днём с переходом на юго-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура днём +29,+34, местами по Прибайкалью и северу +22,+27.



В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Днём +31,+33.

