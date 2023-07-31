Возможные кратковременные дожди
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в утренние часы местами туманы. Ветер северо-западный, днём с переходом на юго-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура днём +29,+34, местами по Прибайкалью и северу +22,+27.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Днём +31,+33.
В последний день июля в Бурятии будет жарко
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