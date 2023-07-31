31 июля

30 июля

Популярное

В последний день июля в Бурятии будет жарко

В последний день июля в Бурятии будет жарко
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Возможные кратковременные дожди

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в утренние часы местами туманы. Ветер северо-западный, днём с переходом на юго-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с.

Температура днём +29,+34, местами по Прибайкалью и северу +22,+27.

В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Днём +31,+33.  
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Из исправительных центров в Бурятии освободились 33 осуждённых
Из исправительных центров в Бурятии освободились 33 осуждённых
Общество, 30.07.2023
Всего на учёте состоят чуть менее трёхсот человек
Члены УИК в Бурятии освоят новое мобильное приложение
Члены УИК в Бурятии освоят новое мобильное приложение
Общество, 30.07.2023
В республике стартует пилотный проект ЦИК России - «Мобильная УИК»
Прогулки по Улан-Удэ. Июль 2023
Прогулки по Улан-Удэ. Июль 2023
Общество, 30.07.2023
Июль. Тревожная большая вода. Жара и грозы. Великая реконструкция теплосетей
На СВО погиб 25-летний мобилизованный из Бурятии
На СВО погиб 25-летний мобилизованный из Бурятии
Общество, 30.07.2023
У Намсарая Хохоноева остались двое детей
Истерзанная собаками 22-летняя улан-удэнка рассказала, как снова обрела зрение
Истерзанная собаками 22-летняя улан-удэнка рассказала, как снова обрела зрение
Общество, 29.07.2023
Девушка раскрыла в соцсетях, что она увидела после нескольких месяцев темноты

В Бурятии развернётся фестиваль-конкурс «Мы вместе»
В Бурятии развернётся фестиваль-конкурс «Мы вместе»
Общество, 29.07.2023
Финал состоится летом следующего года
ДФО и Африка будут готовить студентов для проектов в горном деле
ДФО и Африка будут готовить студентов для проектов в горном деле
Общество, 29.07.2023
Стороны планируют наладить обмен преподавателями и реализовать научно-производственные проекты
В Бурятии состоится «Фестиваль черёмухи»
В Бурятии состоится «Фестиваль черёмухи»
Общество, 29.07.2023
Его проведут в кяхтинском селе
В Агинском округе проведут турниры по новой народной игре
В Агинском округе проведут турниры по новой народной игре
Общество, 29.07.2023
Музейное сообщество разработало напольную игру «Баргай»
Юрий Подоляка на форуме «ProДФО»: От того, какая страна победит, будет зависеть развитие цивилизации
Юрий Подоляка на форуме «ProДФО»: От того, какая страна победит, будет зависеть развитие цивилизации
Общество, 29.07.2023
В Бурятии 28 июля прошёл патриотический медиафорум «ProДФО: Все для Победы!». Мероприятие, проходившее в БГУ, посвящалось проблеме патриотического воспитания и работе средств-масс медиа в условиях конфликта на Донбассе, оно собрало политических деятелей, общественников, журналистов
В Бурятии сельчане пожаловались на «летающие» по улице вакуумки и грузовики
В Бурятии сельчане пожаловались на «летающие» по улице вакуумки и грузовики
Общество, 29.07.2023
Люди сообщили, что от их рёва утром невозможно открыть окна
В Бурятии проходит международный турнир на призы Бориса Будаева
В Бурятии проходит международный турнир на призы Бориса Будаева
Общество, 29.07.2023
В турнире участвуют более 130 спортсменов из трёх стран. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^