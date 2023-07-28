Всего на дорогах появилось три новых стационарных камеры
Госавтоинспекция Бурятии сообщила об установке новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Стационарные камеры установлены на федеральных и региональных автодорогах в следующих местах:
– в Тарбагатайском районе на 464 км федеральной трассы Иркутск – Чита (в районе села Вознесеновка);
– в Прибайкальском районе на 141 км региональной автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян (в районе села Гремячинск);
– в Селенгинском районе на 5 км автодороги к ст. Гусиное озеро от автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск» (въезд в село Цайдам).
Установленные камеры фиксируют нарушения скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.
Как сообщал «Байкал-Daily», за первое полугодие в Бурятии центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД возбудил свыше 258 тысяч дел об административных правонарушениях. Нарушители пополнили бюджет на сумму 118 млн рублей. Помимо этого, в службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено более 27 тысяч постановлений.
Всего же анонсировалось, что до конца года будет установлено восемь новых камер.
В Бурятии по дороге на Байкал установили новую дорожную камеру
Общество, Фото:
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