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В Бурятии по дороге на Байкал установили новую дорожную камеру

В Бурятии по дороге на Байкал установили новую дорожную камеру
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего на дорогах появилось три новых стационарных камеры

Госавтоинспекция Бурятии сообщила об установке новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Стационарные камеры установлены на федеральных и региональных автодорогах в следующих местах:

– в Тарбагатайском районе на 464 км федеральной трассы Иркутск – Чита (в районе села Вознесеновка);

– в Прибайкальском районе на 141 км региональной автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян (в районе села Гремячинск);

– в Селенгинском районе на 5 км автодороги к ст. Гусиное озеро от автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск» (въезд в село Цайдам).

Установленные камеры фиксируют нарушения скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.

Как сообщал «Байкал-Daily», за первое полугодие в Бурятии центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД возбудил свыше 258 тысяч дел об административных правонарушениях. Нарушители пополнили бюджет на сумму 118 млн рублей. Помимо этого, в службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено более 27 тысяч постановлений.

Всего же анонсировалось, что до конца года будет установлено восемь новых камер.



камеры фиксации

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