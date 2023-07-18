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В Бурятии появятся восемь новых дорожных камер

В Бурятии появятся восемь новых дорожных камер
Общество, 
За полгода водители-нарушители выплатили 118 млн

До конца года в Бурятии планируется установить восемь новых дорожных камер. Об этом сообщили сегодня в республиканском МВД.

Пока, где именно они появятся, неизвестно. Как только камеры будут установлены, список будет обновлён на официальном сайте Госавтоинспекции в специальном сервисе «Комплексы фотовидеофиксации нарушений».

Как сообщал «Байкал-Daily», две последние камеры были установлены в Улан-Удэ: на улице Боевая, где комплекс фиксирует нарушения скоростного режима, и на улице Блинова – она ловит водителей, не пропускающих пешеходов.

В целом по Бурятии за полгода центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД возбудил свыше 258 тысяч дел об административных правонарушениях. Нарушители оплатили штрафов на сумму 118 млн рублей. Помимо этого, в службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено более 27 тысяч постановлений.

Основная масса нарушений ПДД регистрируется стационарными комплексами. (около 234 тысяч). При этом практически половина из них фиксируется в столице республики (105 тысяч).

На региональных дорогах камеры за полгода выявили свыше 30 тысяч нарушений, на федеральных – более 80 тысяч.

- 178 комплексами выявлено свыше 218 тысяч нарушений скоростного режима. 13 камер фиксируют нарушения правил проезда на запрещающий сигнал светофора – всего ими зарегистрировано более 15 тысяч нарушений. Тремя мобильными комплексами выявлено порядка 10 тысяч нарушений правил парковки. 48 комплексов установлены на пешеходных переходах, ими зафиксировано 6 тысяч фактов непредоставления преимущества пешеходам, - уточнили в МВД по Бурятии.

Также с помощью автоматизированных комплексов сотрудники ГИБДД проверяют водителей, лишённые права управления транспортными средствами. К ответственности привлечено более 200 нарушителей.
камеры фиксации ГИБДД

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