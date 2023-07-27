В прибрежном районе Бурятии открылся простаивавший паром



В Прибайкальском районе возобновила работу Татауровская паромная переправа через Селенгу. Её В Прибайкальском районе возобновила работу Татауровская паромная переправа через Селенгу. Её пришлось закрыть ещё две недели назад, 11 июля, из-за повышения уровня реки ради безопасности пассажиров и автотранспорта.



Расписание работы парома есть на официальном сайте ГКУ «Бурятрегионавтодор». Всю интересующую информацию также можно узнать по круглосуточному телефону 8 (3012) 55-20-55.







Паром заработал, как только главный приток Байкала пошёл на спад.



Всего в Бурятии четыре таких переправы: Усть-Чикойская через реку Чикой на автодороге Стрелка – Подлопатки, Татауровская через Селенгу на региональной трассе Татаурово – Острог и Лесовозная через эту же реку. Две последних находятся в Прибайкальском районе. А четвёртая – Усть-Муйская – расположена на реке Муя.





