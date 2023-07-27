Иски в суд подала прокуратура
Два жителя Северобайкальска имели водительские удостоверения, при этом состоя на учёте у врача-нарколога в связи с употреблением каннабиноидов.
По закону наличие этого заболевания препятствует возможности управления транспортными средствами.
Межрайонный прокурор в суд направил иски о прекращении действия прав лиц, страдающих наркотической зависимостью, на управление транспортными средствами и аннулировании водительских удостоверений.
Суд иски удовлетворил. Решения суда вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Двух наркоманов в Бурятии лишили водительских прав
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