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Школьники и студенты Бурятии могут бесплатно обучиться программированию

Школьники и студенты Бурятии могут бесплатно обучиться программированию
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявку на обучение нужно подать на «Госуслугах»

Школьники и студенты Бурятии могут бесплатно обучиться программированию. На «Госуслугах» стартовал приём заявок на бесплатные курсы по программированию на 2023-2024 учебный год.

Подать заявку в проект «Код будущего» и выучить языки программирования смогут школьники 8-11 классов и студенты колледжей. Обучение бесплатное.

- В каталоге открыто 68 курсов на выбор, их число постоянно растёт, - сообщают организаторы курсов. Продолжительность обучения – 144 академических часа, это 4 модуля по 36 академических часов каждый. Как правило, уроки проходят два раза в неделю, - сообщают организаторы курсов.

Подать заявление на обучение можно до 30 сентября на сайте госуслуг.

На курсах ребята смогут получить углублённые знания и навыки в области программирования, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, участии в олимпиадах, конкурсах и хакатонах, а также помогут определиться с выбором будущей профессии.

По итогам курса по программированию участники будут сдавать экзамен, после которого получат сертификат об окончании курса.


Возрастное ограничение 12+ 
программисты IT

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