Заявку на обучение нужно подать на «Госуслугах»
Школьники и студенты Бурятии могут бесплатно обучиться программированию. На «Госуслугах» стартовал приём заявок на бесплатные курсы по программированию на 2023-2024 учебный год.
Подать заявку в проект «Код будущего» и выучить языки программирования смогут школьники 8-11 классов и студенты колледжей. Обучение бесплатное.
- В каталоге открыто 68 курсов на выбор, их число постоянно растёт, - сообщают организаторы курсов. Продолжительность обучения – 144 академических часа, это 4 модуля по 36 академических часов каждый. Как правило, уроки проходят два раза в неделю, - сообщают организаторы курсов.
Подать заявление на обучение можно до 30 сентября на сайте госуслуг.
На курсах ребята смогут получить углублённые знания и навыки в области программирования, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, участии в олимпиадах, конкурсах и хакатонах, а также помогут определиться с выбором будущей профессии.
По итогам курса по программированию участники будут сдавать экзамен, после которого получат сертификат об окончании курса.
Возрастное ограничение 12+
Школьники и студенты Бурятии могут бесплатно обучиться программированию
Общество, Фото:
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