В Иркутской области выявляют редкие виды растений и животных

Учёные проводят комплексные обследования для актуализации региональной Красной книги
В Иркутской области ведут комплексные обследования по выявлению редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов. Работы запланированы в 15 районах.
В 2023 году идут работы в шести районах Усть-Ордынского Бурятского округа, Ангарском, Усольском, Черемховском и Нижнеилимском районах. В 2024 году под вниманием учёных будут Тайшетский, Чунский, Казачинско-Ленский, Качугский и Иркутский районы.
Проведение комплексных обследований необходимо для актуализации Красной книги Иркутской области. Ранее таких масштабных исследований в регионе не проводилось.
- Уже сегодня можно порадоваться первым уникальным и значимым находкам и открытиям наших учёных. На территории обследованных районов обнаружено два вида лишайников, один вид земноводных, 26 видов птиц и более 20 видов сосудистых растений, включённых в Красные книги РФ и Иркутской области, - отметила министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.
Министр рассказала, что за проведённое время обследований обнаружен вид растения, который считался исчезнувшим уже около 60 лет – астрагал Ионы. Его прежние местообитания были затоплены Братским водохранилищем и вот он обнаружен в Нукутском районе.
Также впервые за последние 20 лет в Аларском районе встречен редкий кулик – азиатский бекасовидный веретенник. Выросла численность огаря и включённого в Красную книгу РФ дубровника.
Оказались обычными, а в отдельных местах многочисленными, включённая в Красную книгу области стародубка аппенинская и нуждающиеся в особом внимании красоднев малый и лилия саранка. Учёные предлагают пересмотреть их статус.
В работе задействованы Байкальский государственный университет и сотрудники Иркутского государственного университета, Иркутского государственного аграрного университета, Института географии СО РАН, Красноярского федерального государственного университета и Байкальского центра полевых исследований «Дикая природа Азии». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области выявляют редкие виды растений и животных
Общество, Фото:
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