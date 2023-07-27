В Бурятии растёт заболеваемость энтеровирусными инфекциями

В основном заболевают маленькие дети



В Бурятии на протяжении последних двух-трёх недель растёт заболеваемость энтеровирусными инфекциями. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что заражаются преимущественно дети в возрасте до шести лет.



Энтеровирусная инфекция - повсеместно распространённое инфекционное заболевание. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде - около месяца, в очищенных сточных водах - до двух месяцев.



Заболевание опасно возможными осложнениями, связанными с поражением центральной и периферической нервной систем, сердца, лёгких, печени, и других органов человека. Наиболее тяжело протекает серозный вирусный менингит.



Заболевание может протекать в различных формах, в частности, в виде герпетической ангины, высыпаний на коже тела, конечностей, на лице в области ротовой полости, расстройств пищеварения. Кроме того, симптомы могут сопровождаться лихорадкой, слабостью, головными и мышечными болями, при тяжёлых формах заболевания может развиться менингит.



Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев отправился к жителям.



- Обращаюсь к нашим гражданам, особенно к тем, у кого есть дети младшего возраста: чтобы избежать заболевания, необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены, тщательно мыть фрукты и овощи, пить кипячённую или бутилированную воду, купаться на специально оборудованных пляжах. При появлении у ребёнка таких симптомов, как температура, сыпь, боль в горле, жидкий стул, не нужно приводить его в детские коллективы и подвергать риску окружающих, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, - призвал Ханхареев.



