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В Иркутской области впервые наградили медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»

В Иркутской области впервые наградили медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Её получили железнодорожники

Указом президента России семь железнодорожников Иркутской области награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, двое – знаком отличия «За наставничество» и ещё семь – медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока», учреждённой в 2022 году. Жители области получат эту награду впервые.

- За заслуги в развитии транспортной инфраструктуры Сибири медалью награждены жители региона, которые трудятся на различных участках железной дороги – в Вихоревке, Нижнеудинске, Тайшете, Иркутске, Усть-Куте, Железногорске-Илимском. В первое воскресенье августа железнодорожники отметят свой профессиональный праздник. Указ президента России о награждении подписан в преддверии этого дня. И особенно значимо то, что медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока» жители Иркутской области удостоены впервые, - подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Этой медалью награждаются граждане Российской Федерации за заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока, в том числе в сфере государственного строительства, экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и других.

Медаль выполнена из серебра. На её лицевой стороне изображена композиция, символизирующая развитие Сибири и Дальнего Востока. На заднем плане в верхней части медали – сопка, на фоне которой расположена плотина Саяно-Шушенской ГЭС. В левой части - промышленные объекты: нефтяная вышка и нефтяной насос. На переднем плане - железная дорога, уходящая в центр стилизованного изображения тайги. На оборотной стороне на фоне рельефного земного шара – контуры Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.


Иркутская область награждение

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