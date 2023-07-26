Горожанка обратилась в прокуратуру
В феврале жительница Улан-Удэ обратилась в орган социального страхования с заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением ребёнка. Однако ей отказали в назначении социальной выплаты.
- В нарушение закона при расчёте дохода семьи уполномоченным органом необоснованно учтены суммы, не являющиеся вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей, и выплаты, полученные за пределами учётного года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Руководитель отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в республике получил прокурорское представление. После молодой маме было назначено пособие, выплачены денежные средства с момента поступления обращения.
В Улан-Удэ женщине незаконно отказали в назначении пособия
Общество, Фото:
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