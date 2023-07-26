Их введут в эксплуатацию до конца августа
В селе Тапхар Иволгинского района Бурятии продолжается реконструкция водоочистных сооружений. Степень готовности объекта – 70 процентов. Новое сооружение планируется ввести в эксплуатацию до конца августа этого года.
На монтаж дополнительной ступени очистки, станции обезжелезивания воды (в том числе разработка проектной и рабочей документации)» заключён контракт с подрядной компанией на сумму 40,9 млн рублей.
– На объекте предусмотрено строительство нового блока очистки воды в связи с большим содержанием в ней железа. Система водоочистки производительностью 3000 куб. м/сутки будет состоять из блока аэрации, блока санации, а также фильтрующих установок, при помощи которых вода будет очищаться от железа, - рассказал заместитель главы администрации Иволгинского района Владимир Дашиев.
На сегодня, по данным заказчика, выполнены работы по установке труб холодного водоснабжения и водоотведения, вводно-распределительного устройства, силового щита, щита аварийного отключения, выключателей-распределителей, розеток, светильников, коробок распаечных, колодцев канализационных, работы по разработке земли и устройству заземления, смонтирован блок ультрафиолетового обеззараживания, доставлена станция обезжелезивания воды.
В настоящее время продолжается строительство основных объектов сооружения и общестроительные работы, монтаж водоснабжения и канализации, силового и технологического оборудования, проводится огнезащита металлических конструкций, наружное освещение, устройство наружных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, также идёт благоустройство и озеленение территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В селе Бурятии завершается реконструкция водоочистных сооружений
Общество, Фото:
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