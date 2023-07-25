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Самолёт из Иркутска в Красноярск вылетел с задержкой

Самолёт из Иркутска в Красноярск вылетел с задержкой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Транспортная прокуратура проводит проверку

25 июля по технической причине задержался вылет самолёта, выполнявшего рейс по маршруту Иркутск – Красноярск. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров.

- По предварительным данным, в 8:56 командир воздушного судна, принадлежащего авиакомпании «ИрАэро», прервал взлёт самолёта по причине срабатывания датчика бортового раиоэлектронного оборудования, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На рейс зарегистрировано 118 пассажиров, в том числе 12 детей.

После устранения неисправностей рейс вылетел в аэропорт назначения.
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