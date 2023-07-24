Женщину приговорили к обязательным работам
43-летняя жительница посёлка Майский Курумканского района Бурятии, признанная виновной в повторной езде в нетрезвом виде, лишилась своего ВАЗа.
- Женщина в 2022 году привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако в апреле текущего года после распития спиртного в гостях у подруги вновь села за руль автомобиля. По пути домой её остановили сотрудники полиции, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд назначил ей 280 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на два года. Автомобиль осуждённой ВАЗ-21063, на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
У жительницы Бурятии конфисковали ВАЗ за пьяную езду
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Цырен-Доржо Жадамбаеву было 27 лет
Это решение стало первым в России
Женщину приговорили к обязательным работам
В июне в двух населённых пунктах республики выпала двойная норма осадков
В 90-х Игорь Груднов возглавлял войсковую часть в Улан-Удэ
За сутки реки в столице Бурятии опустились ещё на несколько сантиметров
Они опять начали ходить на Шишковку
Закаменцам и джидинцам выплатят компенсации из резервного фонда
При этом в республике сохранится жара
Его создатели признались, что были готовы к таким пакостям
Местные жители решили создать петицию и идти с ней к главе Бурятии
Среди зрителей, пришедших на турнир, разыграли айфон
Его обновление обошлось почти в три миллиона рублей
На республику скоро обрушатся ливни и град
Линг Ринпоче поразила 14-метровая статуя Будды Майдари