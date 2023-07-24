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У жительницы Бурятии конфисковали ВАЗ за пьяную езду

У жительницы Бурятии конфисковали ВАЗ за пьяную езду
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщину приговорили к обязательным работам

43-летняя жительница посёлка Майский Курумканского района Бурятии, признанная виновной в повторной езде в нетрезвом виде, лишилась своего ВАЗа.

- Женщина в 2022 году привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако в апреле текущего года после распития спиртного в гостях у подруги вновь села за руль автомобиля. По пути домой её остановили сотрудники полиции, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Суд назначил ей 280 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на два года. Автомобиль осуждённой ВАЗ-21063, на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу. 
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