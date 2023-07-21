Участники покажут свою силу в разных испытаниях
28 июля в Иркутске состоится фестиваль силачей «Владимиръ» (6+). Мероприятие состоится в Князе-Владимирском храме города.
- Участники со всей области соберутся вместе, чтобы показать свою богатырскую силушку. Их ждут невероятные испытания на выносливость - контовка колеса, подъём камня и даже тяга машины, - рассказывают организаторы.
Для зрителей также будет подготовлено множество интересных локаций - граффити, фотозона, для самых активных площадка с турником, деревянные игры для детей. А ещё участников фестиваля будут ждать интересные конкурсы и вкусное угощение.
Фестиваль начнётся в 12:00 в Князе-Владимирском храме по адресу: ул. Каштановская, 58.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске пройдёт фестиваль силачей
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