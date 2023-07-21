В Иркутске пройдёт фестиваль силачей

Участники покажут свою силу в разных испытаниях



28 июля в Иркутске состоится фестиваль силачей «Владимиръ» (6+). Мероприятие состоится в Князе-Владимирском храме города.



- Участники со всей области соберутся вместе, чтобы показать свою богатырскую силушку. Их ждут невероятные испытания на выносливость - контовка колеса, подъём камня и даже тяга машины, - рассказывают организаторы.



Для зрителей также будет подготовлено множество интересных локаций - граффити, фотозона, для самых активных площадка с турником, деревянные игры для детей. А ещё участников фестиваля будут ждать интересные конкурсы и вкусное угощение.



Фестиваль начнётся в 12:00 в Князе-Владимирском храме по адресу: ул. Каштановская, 58.



Возрастное ограничение 6+







