Иркутская область принимает проект «Музейные маршруты России»

В столицу региона приехали эксперты в сфере культуры
Всероссийский проект «Музейные маршруты России» стартовал в Иркутской области. В рамках проекта в регионе разработают и представят новые экскурсии и интересные музейные маршруты, проведут публичные лекции экспертов в области музейного дела, презентуют выставочные проекты. Кроме того, состоится подписание 16 соглашений о сотрудничестве между музеями Иркутской области и других регионов страны.
— Федеральный проект «Музейные маршруты России» — это уникальная возможность найти современные инструменты и механизмы для продвижения богатого культурно-исторического наследия Прибайкалья, презентовать наши музеи, обменяться опытом. Я очень рада, что Иркутская область стала полноправным участником этого масштабного проекта. С 19 по 21 июля в Иркутске пройдут проектно-аналитические, презентационные мероприятия и открытые лекции для специалистов музейного дела и всех желающих, — рассказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Для участия в «Музейных маршрутах» в Иркутск приехали представители министерства культуры РФ и министерств культуры регионов России, эксперты в сфере культуры, руководители ведущих музеев страны. В их числе – государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, всероссийский историко-этнографический музей, государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, центральный музей кино и другие.
В течение трёх дней федеральные эксперты проведут цикл выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий под общей темой «Перекрёсток культур. Притяжение Байкала».
В первый день «Музейных маршрутов» Иркутский областной краеведческий музей презентовал межрегиональный музейный проект «Сибирский литературный треугольник» о творчестве знаменитых сибирских писателей: Валентина Распутина, Виктора Астафьева и Василия Шукшина, и открыл выставку из фондов Красноярского краевого краеведческого музея, посвящённую Виктору Астафьеву (6+).
Иркутский художественный музей им. В.П. Сукачёва в главном здании открыл выставку «Иркутск и Романовы» (0+), посвящённую 410-летию Дома Романовых – царской династии России. Также состоялись бесплатные публичные лекции под общим названием «От первого лица».
Проект «Музейные маршруты России» реализуется с 2021 года. В 2023 году проект «Музейные маршруты России» принимают 12 регионов страны. Это Иркутская, Рязанская, Пензенская, Архангельская, Астраханская, Воронежская, Вологодская, Оренбургская области, республики Коми и Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область принимает проект «Музейные маршруты России»
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