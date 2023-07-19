В Иркутске установили монументы представителям религиозных конфессий

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Они появились на территории «Иерусалимской горы»



В Иркутске, на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» установили два монумента в память о захороненных здесь католиках и лютеранах. До конца года на центральной аллее установят монумент в память о мусульманах и шесть информационных стендов с историческими справками о религиозных конфессиях. Памятники православным и иудеям были установлены в 2020 году.



– Обустройство комплекса ведётся поэтапно с 2018 года, - прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов. – За это время здесь многое преобразилось. В планах следующего года – размещение 16 информационных стендов, в том числе посвящённых Георгиевским кавалерам.



Напомним, с момента начала обновления мемориального комплекса здесь обустроили пешеходные дорожки, наружное освещение, систему видеонаблюдения, урны и лавочки. Была расширена входная площадь, установлены 12 гранитных индивидуальных информационных стендов и создана аллея памяти об иркутянах разного вероисповедания. Также проведён ремонт ограждения по периметру парка, отсыпаны щебнем второстепенные дорожки, обустроены зоны отдыха. Ведётся реконструкция захоронений, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Справка



Территория Иерусалимской горы в 1772 году была отведена под Иерусалимское кладбище, где велось захоронение православных, католиков, лютеран, мусульман, евреев. В 1820-1835 годах здесь построили и освятили Иерусалимскую церковь. Центральный городской погост закрыт в конце 19-го века, но массовые захоронения продолжались до 1918 года, а отдельные – вплоть до 1929-го. Здесь захоронено более 100 тысяч иркутян, включая видных политических и общественных деятелей.



В 1932 году Иркутским горсоветом принято решение создать на этой территории парк культуры и отдыха. В результате была разорена древнейшая часть кладбища, а в 1957 году уничтожены оставшиеся могильные холмы и памятники, на их месте открыли «Центральный парк культуры и отдыха им. 40-летия Великой Октябрьской Социалистической революции». В 2003 году предприятие прекратило свою деятельность. Функционирующий позже на этом месте частный развлекательный городок освободил территорию в 2017 году.

