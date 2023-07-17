В Иркутской области завершился особый противопожарный режим

Теперь он закрыт на всей территории региона



C 17 июля на территории северных районов Иркутской области закрыт особый противопожарный режим. В южных, центральных и частично Верхнеленских районах он был завершён 18 июня. Таким образом, действие особого противопожарного режима закончено на всей территории региона, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Напомним, режим был введён в целях снижения пожарной опасности в лесах. На период его действия гражданам было запрещено посещение лесов при наступлении III и выше классов пожарной опасности. Действовал запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора. Запрещалось готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных приспособлений. Также действовали ограничения охоты и рыбалки в лесных угодьях.



– Можем констатировать, что действие особого пожароопасного режима и предпринятые меры профилактики принесли свои результаты. Всего в Иркутской области с начала пожароопасного сезона произошло 315 лесных пожаров на общей площади 8,7 тысяч гектаров. За аналогичный период в прошлом году было зафиксировано 713 возгораний в лесах на площади 186 тысяч гектаров. При этом абсолютное большинство пожаров ликвидируем в течение суток, - рассказал осуществляющий полномочия министра лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.



Основными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнём местным населением – 164 случая, переход огня в лес с земель иных категорий – 85 случаев и грозовые разряды – 51 случай, ещё 15 возгораний перешло в лесной фонд с линейных объектов.



По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, за нарушения требований пожарной безопасности, повлёкшие угрозу возникновения пожаров, органами государственного пожарного надзора составлено 610 протоколов об административных правонарушениях на сумму около четырёх миллионов рублей. Органами местного самоуправления оформлено 430 протоколов за захламление территорий. Государственными лесными инспекторами составлено 212 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах: 27 административных штрафов на сумму 521 тысяча рублей и 184 предупреждения.



– Несмотря на отмену особого противопожарного режима, не снижаем бдительности при реагировании на пожары. На случай установления III класса пожарной опасности в Усольском, Зиминском и Тулунском районах в готовности к переброске находится 60 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы и 30 лесных пожарных в северных подразделениях. Также усилен наземный мониторинг силами сотрудников лесопожарных станций, сегодня на территории 37 лесничеств действуют 54 стационарных поста. В случае установления III класса пожарной опасности количество постов будет увеличено до 81, - добавил Павел Кирдяпкин.



