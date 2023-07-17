Иркутянин моментально погасил долг в 1,6 млн ради отдыха за границей

Алиментщика ограничили в праве выезда за пределы РФ



Житель Иркутска нашёл и моментально выплатил 1,6 млн рублей долга по алиментам, когда под угрозой оказался его отдых за границей.



- Мужчина попал в поле зрения приставов с двумя исполнительными производствами, которые находились в отделении судебных приставов по взысканию алиментных платежей. У гражданина двое детей, на которых он задолжал алименты, - сообщила пресс-служба УФССП по Иркутской области.



Одному из детей уже исполнилось 18 лет. Мужчина периодически забывал про алименты все годы взросления ребенка, тем самым накопив долг на сумму более 700 тысяч рублей.



Со вторым ребёнком отец поступил также: он должен был выплачивать 1/6 дохода ежемесячно, но пренебрёг обязанностями, накопив долг более 900 тысяч рублей.



Судебный пристав-исполнитель объявил должника в исполнительный розыск. Также гражданин был ограничен в праве выезда за пределы РФ, о чём узнал при прохождении пограничного контроля, когда собирался улететь в отпуск.



Не желая прощаться с долгожданным отдыхом, мужчина тут же оплатил задолженность в 1,6 млн единовременным платежом вместе с исполнительским сбором. В итоге он улетел в отпуск за границу.



