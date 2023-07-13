Оперная певица Ольга Жигмитова готовит альбом «Какой простор! Какая грусть…»

«Песни, которые заставляют человека взглянуть на себя и на свой родной край совсем иначе…»



С 9 по 13 июля Улан-Удэ проходили репетиции альбома «Какой простор! Какая грусть…» (0+), главной исполнительницей которого стала народная артистка Бурятии, известная оперная певица Ольга Жигмитова. Молодой композитор, певец, поэт из Москвы Максим Павлов создал специально для неё 12 уникальных песен на стихи молодых русских поэтов.



- Песни, которые заставляют человека взглянуть на себя и на свой родной край совсем иначе… Любовь к России, людям, близким, невероятная мелодика и интонирование - всё это можно будет услышать в песнях альбома. Не только поэзия новых молодых поэтов стала основой песен, но и великие стихи классиков Пушкина, Зиновьева, Рубцова по-другому раскрылись в музыке композитора, - отметили создатели.



Также в этой программе к Ольге Жигмитовой и Максиму Павлову присоединится бурятский певец Чингис Раднаев, в его исполнении прозвучат несколько новых песен.



- Счастлива всегда, когда приезжает в Бурятию наш талантливейший друг, большой музыкант и просто Человек от Бога — Максим Павлов! Его приезд, это всегда трудоёмкое творчество, которое наполняет меня самым истинным смыслом, глубиной, мудростью и самое главное светом. Это всегда новый репертуар, новое вдохновение и бесконечная любовь ко всему живому, к музыке и Родине. Большая ответственность за первый, концертный альбом «Какой простор! Какая грусть!». Но честно признаюсь, что не хочу, чтоб этот творческий процесс, тандем останавливался, он необходим для меня, - поделилась Ольга Жигмитова.



Параллельно с репетициями идёт активная работа над фильмом про создание альбома, где исполнители сами расскажут свои ощущения и впечатления от процесса. Ведётся работа над музыкальным материалом. Создатели уверены, что альбом непременно станет событием в мире современной русской музыкальной культуры.



Альбом можно будет услышать совсем скоро.

