В ходе СВО погиб пчеловод из Бурятии

С Алексеем Казанцевым простятся в Бичурском районе



Сегодня, 6 июля, в селе Бичура в Бурятии проводят в последний путь Казанцева Алексея Владимировича. Он погиб в ходе спецоперации в возрасте 45 лет.



Как сообщает «Бичура-инфо», Алексей Владимирович родился 22 марта 1978 года в Бичуре. Вырос здесь же.



Учителя и одноклассники помнят его как доброго, внимательного и отзывчивого человека. В старших классах Алексей активно занимался спортом, неоднократно участвовал в районных и республиканских соревнованиях.



После окончания школы поступил в Иркутский техникум физической культуры. Затем призван в армию.



После срочной службы вернулся домой. Зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, занимался пчеловодством.



В октябре 2022 года был мобилизован на специальную военную операцию. 16 июня 2023 года получил ранение в ходе выполнения боевых задач. 23 июня его не стало.



У Алексея Владимировича осталась любящая семья: родители и двое сыновей.



