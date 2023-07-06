В ходе СВО погиб пчеловод из Бурятии

С Алексеем Казанцевым простятся в Бичурском районе
Сегодня, 6 июля, в селе Бичура в Бурятии проводят в последний путь Казанцева Алексея Владимировича. Он погиб в ходе спецоперации в возрасте 45 лет.
Как сообщает «Бичура-инфо», Алексей Владимирович родился 22 марта 1978 года в Бичуре. Вырос здесь же.
Учителя и одноклассники помнят его как доброго, внимательного и отзывчивого человека. В старших классах Алексей активно занимался спортом, неоднократно участвовал в районных и республиканских соревнованиях.
После окончания школы поступил в Иркутский техникум физической культуры. Затем призван в армию.
После срочной службы вернулся домой. Зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, занимался пчеловодством.
В октябре 2022 года был мобилизован на специальную военную операцию. 16 июня 2023 года получил ранение в ходе выполнения боевых задач. 23 июня его не стало.
У Алексея Владимировича осталась любящая семья: родители и двое сыновей.
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