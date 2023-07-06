06 июля

05 июля

Популярное

В ходе СВО погиб пчеловод из Бурятии

В ходе СВО погиб пчеловод из Бурятии
Общество, 
С Алексеем Казанцевым простятся в Бичурском районе

Сегодня, 6 июля, в селе Бичура в Бурятии проводят в последний путь Казанцева Алексея Владимировича. Он погиб в ходе спецоперации в возрасте 45 лет.

Как сообщает «Бичура-инфо», Алексей Владимирович родился 22 марта 1978 года в Бичуре. Вырос здесь же.

Учителя и одноклассники помнят его как доброго, внимательного и отзывчивого человека. В старших классах Алексей активно занимался спортом, неоднократно участвовал в районных и республиканских соревнованиях.

После окончания школы поступил в Иркутский техникум физической культуры. Затем призван в армию.

После срочной службы вернулся домой. Зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, занимался пчеловодством.

В октябре 2022 года был мобилизован на специальную военную операцию. 16 июня 2023 года получил ранение в ходе выполнения боевых задач. 23 июня его не стало.

У Алексея Владимировича осталась любящая семья: родители и двое сыновей.

смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ищут владельца мёртвой коровы
В Бурятии ищут владельца мёртвой коровы
Общество, 06.07.2023
Туша лежит на улице Ленина
В ходе СВО погиб пчеловод из Бурятии
В ходе СВО погиб пчеловод из Бурятии
Общество, 06.07.2023
С Алексеем Казанцевым простятся в Бичурском районе
В Бурятии музыканты разыграют «Кубок Байкала»
В Бурятии музыканты разыграют «Кубок Байкала»
Общество, 06.07.2023
В столице республике состоится международный конкурс исполнителей на народных инструментах
В Санкт-Петербурге ламы почтут духов местности
В Санкт-Петербурге ламы почтут духов местности
Общество, 06.07.2023
8 июля в местном дацане состоится Обоо тахигла
В Бурятии опять дождливо
В Бурятии опять дождливо
Общество, 06.07.2023
Местами ожидаются грозы 
В Улан-Удэ почтут память лидера «КиШ»
В Улан-Удэ почтут память лидера «КиШ»
Общество, 05.07.2023
Любители панк-рока соберутся на вечер памяти Михаила Горшенёва
На родине Хамбо-ламы проведут хурал
На родине Хамбо-ламы проведут хурал
Общество, 05.07.2023
Ламы прочитают «Ганжур»
В Бурятии продолжается кубок по ориентированию
В Бурятии продолжается кубок по ориентированию
Общество, 05.07.2023
Очередные этапы проведут в Кабанском районе
В Забайкалье назвали редкие и популярные имена новорождённых в 2023 году
В Забайкалье назвали редкие и популярные имена новорождённых в 2023 году
Общество, 05.07.2023
Среди редких в первом полугодии: Раббия, Идрис и Харитон
В районе Бурятии выбрали самую чистую улицу
В районе Бурятии выбрали самую чистую улицу
Общество, 05.07.2023
Победила улица в улусе Тэгда
Команда Бурятии в тройке лидеров ЮФЛ
Команда Бурятии в тройке лидеров ЮФЛ
Общество, 05.07.2023
В случае победы их ждёт общероссийский финал
В Восточном военном округе стартовали сборы гранатомётчиков
В Восточном военном округе стартовали сборы гранатомётчиков
Общество, 05.07.2023
Мероприятия продлятся в течение месяца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^