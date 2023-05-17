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Улан-удэнец позвал любимую замуж в необычном месте

Улан-удэнец позвал любимую замуж в необычном месте
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Молодой человек сделал ей предложение на горе Батарейная

Трогательное видео разместили накануне в паблике «Весь Улан-Удэ» во «Вконтакте». На кадрах – девушка и молодой человек, опустившийся перед ней на одно колено. Парень позвал свою любимую замуж. Сделал он это в месте основания города – на горе Батарейная.

Улан-удэнец вручил избраннице цветы и протянул кольцо, а она, конечно же, ответила «Да». Интернет-пользователи желают парочке счастья, любви и взаимопонимания. Менее чем за сутки запись собрала 20 тысяч просмотров.  

В начале апреля ещё один романтик из Улан-Удэ устроил возлюбленной сюрприз в центре бурятской столицы, на Театральной площади. Он спрятался в огромной белой коробке с красной ленточкой и надписью: «Открой меня!», а когда девушка подошла поближе и подняла крышку,  предстал перед ней с роскошным букетом и воздушным шариком.

Ещё через несколько секунд он встал на  колено и протянул любимой кольцо в красном бархатном футляре. По счастливым глазам паренька можно без труда догадаться, какой ответ дала его вторая половинка.

Справка:

В 1666 году казачьи старшины – десятник Осип Васильев и пятидесятник Гаврила Ловцов – построили на горе Батарейная зимовье, позже разросшееся в Верхнеудинский острог. Несколько веков спустя он стал городом Улан-Удэ.

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