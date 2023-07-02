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Фоторепортаж: В столице Бурятии устроили фестиваль казачьей культуры

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он развернулся в этномузее на Верхней Берёзовке

В первый день июля в Этнографическом музее народов Забайкалья прошёл республиканский фестиваль казачьей культуры под названием «Забайкал – наш славный батюшка» (возрастное ограничение – 6+). Там организовали несколько тематических площадок – «Конный двор», «Станичная ярмарка», «Верхнеудинская слобода», «Хороша, наша станица», «Дом Атамана», «Казачья удаль», «Живая история» и «Казаки-буддисты», где все желающие могли познакомиться с богатой и уникальной культурой этого народа.

Участников фестиваля ждали интерактивные развлекательные программы, мастер-классы по изготовлению традиционных казачьих изделий, владению шашкой, винтовкой и традиционным луком. Гостям показали приёмы вольной джигитовки. А ещё в этномузее устроили военно-спортивную игру «Казачий сполох-2023» и развернули выставку мастеров декоративно-прикладного искусства.

На мероприятии побывал глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Казаки и дальше продолжат славить своих предков своим доблестным трудом и готовностью встать на защиту родины. Слава, казаки! – поприветствовал руководитель республики участников фестиваля.

Он сообщил, что сегодня 200 казаков из Бурятии находятся на специальной военной операции. Они достойно несут службу в рамках СВО, проявляя мужество и героизм.
фестиваль казаки

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