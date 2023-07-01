Яблони в цвету, черемша, ремонт теплотрассы, непрерывная смена асфальта и карнавальные шествия
— В Улан-Удэ — праздник за праздником. 100-летними баннерами прикрыли неприглядные заборы траншей и строек. Очень нарядно! День города перенесли с сентября на июнь, потому что в сентябре дождь и холодно, а в июне сухо и тепло. Но дождь решил по-своему. И снова мокрые дети мёрзнут на площади по стойке смирно, пока взрослые друг друга награждают, — посетовал Сергей Тарасенко.
Жилой комплекс «Октябрь» практически достроен. Выглядит слегка готично. А вот некогда супермодный «Экран» совсем облез. Отреставрированные «космонавты» вернулись на площадь Славы.
— Лужи на Арбате традиционно разгоняют мётлами. Опенькованные тополя заколосились-таки. Но пух никуда не исчез. Наблюдается великое цветение одуванчиков и прочих жёлтых цветов. Дикие ирисы прямо в черте города. Третий удинский мост прорисовывается всё чётче. А старый удинский можно читать как книгу. Современная проза, белым по чёрному, — подметил фотограф.
Прогулки по Улан-Удэ. Июнь 2023
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Яблони в цвету, черемша, ремонт теплотрассы, непрерывная смена асфальта и карнавальные шествия
В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим
В Кадале туман
Отложить сроки пришлось из-за большого количества неучтённых сетей
Заявки будут приниматься до конца июля
В Иркутской области состоятся соревнования по скайраннингу
Ожидается ветер до 18 м/с
Праздник состоится 8 июля
Гонки состоятся в середине июля
Это картон, пластиковые бутылки, целлофан и алюминиевые банки
Посетителям покажут пейзажи и натюрморты
В фестивале участвуют картины участников из разных стран
Его проведут в Улан-Удэ завтра, 1 июля
«Пока одни этого не поймут, другие будут жить в грязи», - возмущён неравнодушный местный житель
Её соперниками стали Грозный, Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Томск и Чебоксары