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Прогулки по Улан-Удэ. Июнь 2023

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Яблони в цвету, черемша, ремонт теплотрассы, непрерывная смена асфальта и карнавальные шествия

— В Улан-Удэ — праздник за праздником. 100-летними баннерами прикрыли неприглядные заборы траншей и строек. Очень нарядно! День города перенесли с сентября на июнь, потому что в сентябре дождь и холодно, а в июне сухо и тепло. Но дождь решил по-своему. И снова мокрые дети мёрзнут на площади по стойке смирно, пока взрослые друг друга награждают, — посетовал Сергей Тарасенко.

Жилой комплекс «Октябрь» практически достроен. Выглядит слегка готично. А вот некогда супермодный «Экран» совсем облез. Отреставрированные «космонавты» вернулись на площадь Славы.

— Лужи на Арбате традиционно разгоняют мётлами. Опенькованные тополя заколосились-таки. Но пух никуда не исчез. Наблюдается великое цветение одуванчиков и прочих жёлтых цветов. Дикие ирисы прямо в черте города. Третий удинский мост прорисовывается всё чётче. А старый удинский можно читать как книгу. Современная проза, белым по чёрному, — подметил фотограф.
история Улан-Удэ

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