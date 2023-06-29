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Иркутск впервые примет этап кубка России по плаванию

Иркутск впервые примет этап кубка России по плаванию
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов

В Иркутске в водноспортивном комплексе «Солнечный» 4 и 5 июля пройдёт третий этап кубка России по плаванию, в котором примут участие сильнейшие спортсмены страны.

- В водноспортивном комплексе «Солнечный» впервые состоится этап кубка России по плаванию. Мы ожидаем, что в Иркутск на соревнования приедут первые номера сборной России. Это заслуженные мастера спорта России, призёры Олимпийских игр Климент Колесников, Мартин Малютин и Иван Гирёв, а также известные пловцы Елизавета Клеванович, Максим Ступин, Арина Суркова, Дарья Устинова. Планирует посетить соревнования и президент всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, - отметил министр спорта Иркутской области Павел Богатырёв.

В целом за медали на водных дорожках будут бороться около 300 спортсменов из регионов Сибирского федерального округа, а также Москвы, Московской, Калининградской, Сахалинской областей, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Бурятии, Татарстана и других регионов.

- От Приангарья в состязаниях примут участие более 60 спортсменов. Для них это возможность получить новый опыт и побороться с сильнейшими пловцами нашей страны. Кубок России проводится в три этапа и финал. Первый этап состоялся в начале мая в Южно-Сахалинске, второй пройдёт с 30 июня по 2 июля в Обнинске. Финал будет проводиться в ноябре в Казани, - рассказал заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Иркутской области Виктор Агеенко.

В программу третьего этапа кубка России включены разные дистанции вольным стилем, комплексным плаванием, на спине, брассом, баттерфляем. Соревнования являются личными. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченному количестве личных видов программы. Результаты, показанные на соревнованиях, учитываются при формировании сборных команд субъектов РФ для участия в финале кубка страны.

Церемония открытия третьего этапа состоится 4 июля в 9:40, после начнутся соревнования. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

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Иркутская область Кубок России плавание спорт

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