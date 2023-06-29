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Иркутская область получит около 50 млн на ликвидацию свалок у Байкала

Иркутская область получит около 50 млн на ликвидацию свалок у Байкала
Общество,  Фото:pixabay.com
Будет ликвидировано семь свалок в центральной экологической зоне БПТ

Иркутская область получит софинансирование из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, с помощью федеральных средств в регионе будет ликвидировано семь свалок общей площадью более 28 тысяч квадратных метров.

- Средства предусмотрены в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология». Его главная цель – улучшение экологического состояния озера Байкал, в том числе снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому загрязнению, - рассказала министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.
Иркутская область Байкал свалка

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