Будет ликвидировано семь свалок в центральной экологической зоне БПТ
Иркутская область получит софинансирование из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, с помощью федеральных средств в регионе будет ликвидировано семь свалок общей площадью более 28 тысяч квадратных метров.
- Средства предусмотрены в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология». Его главная цель – улучшение экологического состояния озера Байкал, в том числе снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому загрязнению, - рассказала министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.
Иркутская область получит около 50 млн на ликвидацию свалок у Байкала
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