В Бурятии впервые подготовили эргореабилитологов

Выпускники получили дипломы о профессиональной переподготовке



В Улан-Удэ состоялся первый выпуск эргореабилитологов, подготовленных на кафедре социальных технологий Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Дипломы о профессиональной переподготовке вручили в торжественной обстановке 11 выпускникам.



Будущие врачи прошли трёхмесячную переподготовку на базе ВСГУТУ. Ранее работников данного профиля в регионе не было.



- Они огромную пользу приносят человеку. Человек, который отчаялся, который получил увечье, потом, поработав с эргореабилитологом, он понимает, что он ничего не потерял, что он как все остальные живёт в этом мире, - отметила профессор, заведующий кафедрой «Социальные технологии» BСГУTУ Юлия Шурыгина.



Обучение специалистов нового направления во BСГУTУ продолжится. Врачи-эрготерапевты очень востребованы, как в Бурятии, так и в других регионах России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Справка



Эрготерапия – это особая область медицины, которая занимается восстановлением утраченных двигательных навыков. Когда болезнь или травма лишает человека способности двигаться - именно в таких ситуациях на помощь приходит эрготерапия. Она помогает улучшить качество жизни людей, которые из-за болезни потеряли способность двигаться, координировать движения и заниматься привычными делами. Врач-эрготерапевт помогает пациенту заново научиться ухаживать за собой, работать, развлекаться и общаться.

