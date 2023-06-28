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На Ольхоне появятся новые пикниковые и санитарные зоны

На Ольхоне появятся новые пикниковые и санитарные зоны
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Их обустроят в рамках федеральной программы «Охрана озера Байкал»

В Иркутской области в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» в районе переправы «Ольхонские ворота» и при въезде в посёлок Хужир установят приветственные стелы. Преимущественно на севере самого острова Ольхон появятся новые информационные аншлаги. А на мысе Хобой – восемь мест для пикника и две новые модульные санитарные зоны (современные туалеты в форме вагончика с автономным освещением и отоплением, моющимися внутренними стенами). Также на мысах Хобой и Шунтэ установят качели. Об этом рассказало ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

За счёт бюджетных средств учреждения установят знаки «Байкал без мусора», обновят смотровую площадку у посёлка Хужир. В бухте «Семь сосен» появятся новые информационные аншлаги, посвящённые произрастающему здесь эндемичному и редкому растению – черепоплоднику щетинистоватому и необходимости сохранения локаций его произрастания.

Более 800 тыс. рублей предусмотрено на замену устаревших 13 кабин санитарных зон на новые моющиеся каркасные, из них семь на маршруте «Юг острова Ольхон», по два на контрольно-пропускном пункте «Буругер» и у посёлка Харанцы.

За счёт внебюджетных средств продолжится финансирование работы пункта раздельного сбора отходов на маршруте «Сарайский пляж». Раздельный сбор начался также на маршруте «Большая Байкальская тропа». Соответствующая площадка действует на КПП «Буругер» (остров Ольхон). Ещё одна в 2024 году появится на маршруте «Сухое Озеро», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Подготовка Прибайкальского национального парка к летнему сезону стартовала осенью 2022 года: на восьми территориях было ликвидировано девять свалок, вывезено и утилизировано порядка 12 тыс. тонн мусора, в том числе с труднодоступных локаций. Стоимость работ превысила 100 млн рублей. Это беспрецедентный объём за всю историю существования парка, - отметил директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов.

Ольхон природоохранная деятельность Иркутская область национальный парк Байкал

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