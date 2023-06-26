Иркутск озарили «Лучи Победы»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Акция была приурочена к 78-й годовщине первого послевоенного парада



В Иркутске состоялась акция «Лучи Победы», приуроченная к 78-й годовщине первого послевоенного парада. Она прошла по всей стране в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести. Яркие иллюминации установили рядом с предприятиями и знаковыми местами, ставшими неотъемлемой частью истории Великой Отечественной войны.



В областном центре прожекторы разместили на шести территориях: на площади у мемориала «Вечный огонь Славы», у стелы «Иркутск – город трудовой доблести», около Управления Восточно-Сибирской железной дороги на улице Маяковского, напротив центрального входа в здание Иркутского авиационного завода, у мемориала работникам Иркутского завода тяжёлого машиностроения, погибшим в боях Великой Отечественной, а также возле Дворца детского и юношеского творчества на улице Желябова.



Световые приборы включили одновременно. Они освещали ночное небо в течение 30 минут. В городе были организованы митинги и концерты, на которых прозвучали песни военных лет.



- В годы войны трудовые коллективы иркутян внесли значимый вклад в приближение Победы. Почти 4000 сотрудников завода тяжёлого машиностроения имени В.В. Куйбышева были награждены орденами и медалями за боевые и трудовые подвиги. Авиационный завод выпустил около 2000 самолётов и более миллиона мин. Восточно-Сибирская железная дорога считалась главной магистралью тыла. Во дворце детского и юношеского творчества работали военные кружки, школьники собирали деньги на танк «Иркутский пионер» и тёплые вещи для бойцов. Ребята организовали агитбригаду, которая выступала в госпиталях, - сообщает администрация Иркутска. - К концу войны более 86 тысяч иркутян были награждены медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». 19 тысяч жителей столицы Прибайкалья сражались на фронтах.



