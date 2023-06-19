На Байкале установили скульптуру прародителя прибайкальских бурят

Общество, Фото: личная страница Олеси Полуниной

Мраморный памятник изготовил Жигжит Баясхаланов



В посёлке Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области торжественно открыли скульптуру прародителя прибайкальских бурят и предводителя 13 Северных нойонов – белого быка Буха Нойона.



Скульптура создана из куска белого мрамора, высота которого составляла почти два метра. Автор работы – российский скульптор и ювелир-оружейник, заслуженный художник Республики Бурятия, член союза художников России и гильдии оружейников Италии Жигжит Баясхаланов. На создание фигуры у мастера ушло 10 месяцев.



- Жигжит учится в Италии и во время учёбы живёт в Карраре. С каррарским мрамором, который считается одним из ценнейших, работали многие итальянские архитекторы и скульпторы. По мнению мастера, мрамор Бугульдейки по своим свойствам не уступает итальянскому мрамору, - рассказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.



Открытие состоялось в рамках «Ёрдынских игр», которые прошли в регионе с 16 по 18 июня.

