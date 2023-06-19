19 июня

18 июня

Популярное

В Иркутской области отменили плату за посещение некоторых ООПТ

В Иркутской области отменили плату за посещение некоторых ООПТ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соответствующее постановление уже подписано

В Иркутской области не будет взиматься плата за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.

- По закону решение о том, брать или не брать плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения, принимается на уровне субъекта Российской Федерации. Правительство Иркутской области приняло решение, что посещение таких территорий в нашем регионе будет бесплатным, - пояснил Константин Зайцев.

Подробная информация об особо охраняемых природных территориях регионального значения опубликована на сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

- Обращаем внимание, что для посещения особо охраняемых природных территорий федерального значения, расположенных в Иркутской области (Прибайкальский национальный парк, Байкало-Ленский заповедник, заказник Красный Яр, Тофаларский заказник), необходимо оформить специальное разрешение, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область особо охраняемые природные территории

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Паралимпиец из Бурятии стал двукратным чемпионом России
Паралимпиец из Бурятии стал двукратным чемпионом России
Общество, 19.06.2023
В Ижевске определены победители чемпионата по велоспорту лиц с ПОДА на шоссе
В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля и свободы
В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля и свободы
Общество, 19.06.2023
Мужчину на год отправили в колонию-поселение

В Бурятии начали бесследно пропадать люди
В Бурятии начали бесследно пропадать люди
Общество, 19.06.2023
Спасатели ищут троих мужчин и женщину в четырёх районах республики

В Иркутской области отменили плату за посещение некоторых ООПТ
В Иркутской области отменили плату за посещение некоторых ООПТ
Общество, 19.06.2023
Соответствующее постановление уже подписано
Бурятию на три дня накроет сильная жара
Бурятию на три дня накроет сильная жара
Общество, 19.06.2023
В некоторых районах пообещали +38 градусов
Боксёры Бурятии победили на чемпионате ДФО
Боксёры Бурятии победили на чемпионате ДФО
Общество, 19.06.2023
«Золото» выиграли Баир Батлаев и Радна Цыбиков
На Байкале установили скульптуру прародителя прибайкальских бурят
На Байкале установили скульптуру прародителя прибайкальских бурят
Общество, 19.06.2023
Мраморный памятник изготовил Жигжит Баясхаланов
В Бурятии накажут родителей подростков, севших за руль
В Бурятии накажут родителей подростков, севших за руль
Общество, 19.06.2023
Им выписали штраф размеров в 35 с лишним тысяч

Бурятия оказалась второй в стране по числу стихийных свалок
Бурятия оказалась второй в стране по числу стихийных свалок
Общество, 19.06.2023
В республике насчитали 849 таких мусорных точек
В центре Улан-Удэ установят гигантский наличник
В центре Улан-Удэ установят гигантский наличник
Общество, 19.06.2023
Арт-объект украсит улицу Соборная
Бурдрам покажет премьеру спектакля по роману «Волна»
Бурдрам покажет премьеру спектакля по роману «Волна»
Общество, 19.06.2023
Спектакль основан на романе американского писателя
В Улан-Удэ запустили бесплатный аудиогид с историческими экскурсиями
В Улан-Удэ запустили бесплатный аудиогид с историческими экскурсиями
Общество, 19.06.2023
Сервис включает в себя шесть полноценных экскурсий
Путешественник из Нижнего Новгорода планирует пешком обойти Байкал
Путешественник из Нижнего Новгорода планирует пешком обойти Байкал
Общество, 19.06.2023
Влад Повеликин намерен справиться с задачей за три месяца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^