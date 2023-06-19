Соответствующее постановление уже подписано
В Иркутской области не будет взиматься плата за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.
- По закону решение о том, брать или не брать плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения, принимается на уровне субъекта Российской Федерации. Правительство Иркутской области приняло решение, что посещение таких территорий в нашем регионе будет бесплатным, - пояснил Константин Зайцев.
Подробная информация об особо охраняемых природных территориях регионального значения опубликована на сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.
- Обращаем внимание, что для посещения особо охраняемых природных территорий федерального значения, расположенных в Иркутской области (Прибайкальский национальный парк, Байкало-Ленский заповедник, заказник Красный Яр, Тофаларский заказник), необходимо оформить специальное разрешение, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области отменили плату за посещение некоторых ООПТ
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