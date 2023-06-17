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В Иркутске спасли провалившихся в ливневую канализацию семерых утят

В Иркутске спасли провалившихся в ливневую канализацию семерых утят
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Мама-утка смогла привлечь внимание неравнодушных людей

17 июня в Иркутске спасли семерых утят, провалившихся в трубу ливневой канализации. Об этой истории рассказали в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

Днём сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам во время патрулирования реки Ангара обратили внимание на утку, которая вела себя беспокойно. Птица металась из стороны в сторону и громко кричала.

- Мы подошли с берега и увидели, что в трубе ливневой канализации находятся утята. Выбраться из неё самостоятельно птенцы не могли. Пространство тесное, замусоренное, частично заполненное водой... На помощь пришли волонтёры, которые проводили очистку берега и дна Ангары от мусора, - рассказала госинспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отдела Татьяна Алексеева.

Героем дня стал дайвер Дмитрий Соколов, который провёл спасательную операцию и извлёк семерых утят.

Семейство, воссоединившись, продолжило путь по Ангаре.



утки птицы

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