В Иркутске спасли провалившихся в ливневую канализацию семерых утят





17 июня в Иркутске спасли семерых утят, провалившихся в трубу ливневой канализации. Об этой истории рассказали в Главном управлении МЧС по Иркутской области.Днём сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам во время патрулирования реки Ангара обратили внимание на утку, которая вела себя беспокойно. Птица металась из стороны в сторону и громко кричала.- Мы подошли с берега и увидели, что в трубе ливневой канализации находятся утята. Выбраться из неё самостоятельно птенцы не могли. Пространство тесное, замусоренное, частично заполненное водой... На помощь пришли волонтёры, которые проводили очистку берега и дна Ангары от мусора, - рассказала госинспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отдела Татьяна Алексеева.Героем дня стал дайвер Дмитрий Соколов, который провёл спасательную операцию и извлёк семерых утят.Семейство, воссоединившись, продолжило путь по Ангаре.