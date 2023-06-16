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В Иркутске появится межвузовский кампус и жилой микрорайон

В Иркутске появится межвузовский кампус и жилой микрорайон
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Правительство области подписало соглашение о комплексном развитии городской территории

Межвузовский кампус и жилой микрорайон построят в Иркутске. Соглашение о взаимодействии при реализации проекта комплексного развития незастроенной территории подписали в рамках деловой программы XXVI Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель генерального директора АО «Дом.рф» Денис Филиппов.

Проект комплексного развития территорий (КРТ) планируют реализовать в целях устойчивого социально-экономического развития Иркутской области, создания на территории Иркутска необходимой транспортной, социальной, коммунальной инфраструктуры, благоустройства территорий и повышения обеспеченности граждан комфортными городскими условиями.

Для этого уже выбран земельный участок площадью 12,4 га в районе Студгородка, он находится в собственности Российской Федерации и передан «Дом.рф» для комплексного развития территории. Право реализации проекта выставят на аукцион. Его победитель сможет построить здесь до 94 тыс. кв. м жилья. Также предполагается создание инфраструктурных и социальных объектов, благоустройство и озеленение.

– Заключение этого соглашения будет способствовать развитию территории Иркутска и повышению качества жизни горожан. Кроме того, в Иркутской области ожидается рост числа студентов, потому что в регионе реализуются крупные и средние инвестиционные проекты, которые дадут в перспективе около 40 тысяч рабочих мест. Для решения кадрового вопроса и обеспечения студентов необходимыми общежитиями мы работаем над проектом межвузовского кампуса, – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, в настоящее время правительство региона совместно с министерством образования и науки РФ проводит корректировку проекта межвузовского кампуса. Его концепция предусматривает строительство студенческих общежитий на 2,5 тысячи мест, это будут четыре корпуса площадью 12,5 тысячи квадратных метров каждый, гостиница для преподавателей на 120 мест. Также предусмотрено строительство спортивного комплекса с универсальным залом и 25-метровым бассейном и технопарка «Научно-образовательный центр». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутск межвузовский кампус строительство

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