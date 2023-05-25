В столице Бурятии хотят снести более сотни жилых домов

В Улан-Удэ началась подготовка к реализации мастер-плана, который одобрил глава государства Владимир Путин. Он предусматривает строительство международного межвузовского кампуса для студентов, новых зданий Национального музея республики и театра «Байкал», обустройство набережной и возведение современного жилого квартала в самом центре на площади примерно в 165-170 тысяч квадратных метров.
Как сообщал «Байкал-Daily», ради масштабного преображения бурятской столицы кое-чем придётся пожертвовать. Речь идёт, в частности, о демонтаже зданий и сооружений, попадающих в зону будущей застройки. В их числе – и 102 дома, включая 29 признанных аварийными. Там проживает около двух тысяч человек.
Всего же под снос могут попасть свыше 300 так называемых объектов капитального строительства – жилых зданий и различных сооружений и построек на улицах Кузнечная, Кирова, Банзарова, Каландаришвили, Смолина, Свердлова, Ленина, Куйбышева, Кирова, Свободы и Набережная.
Проживающим там обещают равнозначные квартиры на первичном рынке и на вторичке в границах Улан-Удэ – с таким же количеством комнат и не меньше по площади.
Кроме того, люди могут продать своё жильё по выкупной стоимости и приобрести новое самостоятельно. Если же собственники домов – речь о не аварийных – откажутся, то реализация мастер-плана и вовсе может «встать». Поэтому цель властей сейчас – донести до них важность этого проекта.
Переселить за три года
Власти уже начали проводить предварительные встречи с жильцами. Разговаривают и с теми, кто готов переселиться в другое место, и с настроенными скептически. В четверг, 25 мая, с ними пообещались начальник управления комплексного развития территорий (УКРТ) Бурятии Зана Тумуров и глава Советского района Евгений Эрдыниев.
Тумуров пояснил, что перед расселением нужно принять и опубликовать соответствующее решение, а уже потом начнётся адресная работа. Источники финансирования пока не определены, как и будущий застройщик. Его отберут по конкурсу (сама процедура продлится примерно 45 дней). А уже потом начнут проводить собрания собственников, где те будут голосовать «за» или против включения в программу комплексного развития территории (КРТ).
Проживающим там обещают равнозначные квартиры на первичном рынке и на вторичке в границах Улан-Удэ – с таким же количеством комнат и не меньше по площади.
Кроме того, люди могут продать своё жильё по выкупной стоимости и приобрести новое самостоятельно. Если же собственники домов – речь о не аварийных – откажутся, то реализация мастер-плана и вовсе может «встать». Поэтому цель властей сейчас – донести до них важность этого проекта.
Переселить за три года
Власти уже начали проводить предварительные встречи с жильцами. Разговаривают и с теми, кто готов переселиться в другое место, и с настроенными скептически. В четверг, 25 мая, с ними пообещались начальник управления комплексного развития территорий (УКРТ) Бурятии Зана Тумуров и глава Советского района Евгений Эрдыниев.
Тумуров пояснил, что перед расселением нужно принять и опубликовать соответствующее решение, а уже потом начнётся адресная работа. Источники финансирования пока не определены, как и будущий застройщик. Его отберут по конкурсу (сама процедура продлится примерно 45 дней). А уже потом начнут проводить собрания собственников, где те будут голосовать «за» или против включения в программу комплексного развития территории (КРТ).
- Это относится к домам, не признанным аварийными, которые мы тоже планируем снести в рамках КРТ. У нанимателей точно такие же права, как у собственников. Им предоставят равное по площади и количеству комнат благоустроенное жильё – с туалетом и ванной и тоже договору социального найма, – рассказал начальник управления.
Жильцов, кстати, могут попросить признать дом аварийным. Их призывают не бояться подобных мер – тому есть причина.
- Это возможность привлечь дополнительные средства из федерального бюджета на переселение, чтобы меньше нагружать региональный, – добавил Тумуров.
Улан-удэнцы, проживающие в деревянном многоквартирном доме № 1 на Смолина 1949 года постройки, согласны переехать в другое жильё на условиях, которые сейчас предлагают чиновники. Кроме того, у всех желающих есть возможность улучшить жилищные условия и перебраться, к примеру, из двухкомнатной квартиры в трёхкомнатную, доплатив разницу в цене.
Горожан предупредили, что они имеют право отказаться от включения в КРТ, но обратного пути уже не будет и если дом вдруг решат когда-то снести, то уже по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. А там условия совсем другие.
Что касается частных домов, оценивать будут и сами строения, но и землю, на которых они стоят. А участки в центре города достаточно дорогие.
- КРТ должна реализоваться в течение шести лет, и к этому времени всё уже должны построить, – отметил Зана Тумуров. – Потому этап переселения нужно завершить как можно быстрее. Мы предполагаем, что это произойдёт в течение трёх лет.
Евгений Эрдыниев отметил: помимо 29 строений, признанных аварийными, есть ещё столько же имеющих износ более 70%.
- Интерес к центральной части города очень большой, – подчеркнул глава Советского района. – Условия переселения лучше, чем при признании дома аварийным.
От многих домов в центре уже отказываются управляющие компании и бремя по их содержанию ложится на плечи людей. По мнению улан-удэнцев, это ещё одна причина сменить место жительства.
«От добра добра не ищут»
А вот жильцы дома № 2 на улице Куйбышева настроены более скептически, хотя, по собственному же признанию, поддерживают комплексную застройку. Само здание пусть и с деревянными перекрытиями, но там сделал капитальный ремонт – в частности, обновили фасад. Двор ухоженный, там есть множество зелёных насаждений.
- Мы за то, чтобы город хорошел, чтобы не было этих трущоб. Но нам дом хоть и старенький, но может постоять ещё достаточно много лет. Такие больше не строят. Толщина стен между комнатами у нас – полметра, наружные стены – 75 сантиметров. Живём одной большой дружной семьёй, все друг друга хорошо знают, – говорит местная жительница Галина Смирнова. – От добра добра не ищут.
Эта двухэтажка находится возле стадиона Бурятского госуниверситета. Рядом – речка, совсем недалеко – Свято-Одигитриевский собор. «Нам всё это очень нравится», – признаются жильцы.
Они рассчитывают на расселения так называемым «револьверным» способом, когда на месте снесённого жилья возводят новое и люди возвращаются туда. Но власти предупреждают, что обеспечить им в центре всех желающих не смогут. Застройщик будет предлагать свои варианты.
Жильцы хотят, чтобы программа КРТ успешно реализовывалась.
- Но и чтобы мы жили не хуже, чем сегодня, – говорят они. – Да, мы согласны войти в эту программу, но не просто так, а на определённых, конкретных условиях. Юридическая казуистка существовала и существует.
На первых этажах, которые появятся в новом микрорайоне, хотят открыть так называемые точки притяжения туристов – сувенирные лавочки, кафешки, музеи и, соответственно, создать условия для развития бизнеса. Под них же приспособят объекты культурного наследия. Трогать такие постройки не станут.
- Мы опасались, что у жильцов дома на Куйбышева будет резко отрицательное отношение, – говорит Зана Тумуров. – Но, узнав про условия расселения, они сказали, что готовы на диалог. Будем учитывать пожелания людей.