В столице Бурятии хотят снести более сотни жилых домов





Всего же под снос могут попасть свыше 300 так называемых объектов капитального строительства – жилых зданий и различных сооружений и построек на улицах Кузнечная, Кирова, Банзарова, Каландаришвили, Смолина, Свердлова, Ленина, Куйбышева, Кирова, Свободы и Набережная.



Проживающим там обещают равнозначные квартиры на первичном рынке и на вторичке в границах Улан-Удэ – с таким же количеством комнат и не меньше по площади.



Кроме того, люди могут продать своё жильё по выкупной стоимости и приобрести новое самостоятельно. Если же собственники домов – речь о не аварийных – откажутся, то реализация мастер-плана и вовсе может «встать». Поэтому цель властей сейчас – донести до них важность этого проекта.



Переселить за три года



Власти уже начали проводить предварительные встречи с жильцами. Разговаривают и с теми, кто готов переселиться в другое место, и с настроенными скептически. В четверг, 25 мая, с ними пообещались начальник управления комплексного развития территорий (УКРТ) Бурятии Зана Тумуров и глава Советского района Евгений Эрдыниев.



Тумуров пояснил, что перед расселением нужно принять и опубликовать соответствующее решение, а уже потом начнётся адресная работа. Источники финансирования пока не определены, как и будущий застройщик. Его отберут по конкурсу (сама процедура продлится примерно 45 дней). А уже потом начнут проводить собрания собственников, где те будут голосовать «за» или против включения в программу комплексного развития территории (КРТ).





- Это относится к домам, не признанным аварийными, которые мы тоже планируем снести в рамках КРТ. У нанимателей точно такие же права, как у собственников. Им предоставят равное по площади и количеству комнат благоустроенное жильё – с туалетом и ванной и тоже договору социального найма, – рассказал начальник управления.



Жильцов, кстати, могут попросить признать дом аварийным. Их призывают не бояться подобных мер – тому есть причина.



- Это возможность привлечь дополнительные средства из федерального бюджета на переселение, чтобы меньше нагружать региональный, – добавил Тумуров.



Улан-удэнцы, проживающие в деревянном многоквартирном доме № 1 на Смолина 1949 года постройки, согласны переехать в другое жильё на условиях, которые сейчас предлагают чиновники. Кроме того, у всех желающих есть возможность улучшить жилищные условия и перебраться, к примеру, из двухкомнатной квартиры в трёхкомнатную, доплатив разницу в цене.

















- Мы за то, чтобы город хорошел, чтобы не было этих трущоб. Но нам дом хоть и старенький, но может постоять ещё достаточно много лет. Такие больше не строят. Толщина стен между комнатами у нас – полметра, наружные стены – 75 сантиметров. Живём одной большой дружной семьёй, все друг друга хорошо знают, – говорит местная жительница Галина Смирнова. – От добра добра не ищут.







