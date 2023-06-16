В отдалённом районе Бурятии восстановили размытую рекой дорогу

В Окинском районе Бурятии завершились работы на затопленной на днях автодороге «Монды – Орлик». Её снова открыли для всех видов транспорта, сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
- Дорожники восстановили проезд на размытом участке региональной трассы. Там уложили две дополнительные водопропускные трубы и отсыпали около 400 кубических метров земполотна, – отметили в учреждении.
Всего привлечь пришлось пять единиц техники. Как сообщал «Байкал-Daily», движение на трассе ограничили 12 июня – из-за резкого подъёма реки пострадало полотно на 90-ом километре дороги.
На месте работали экскаватор, погрузчик и два самосвала и дежурили специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор», а также представители подрядной организации. Водопропускные трубы доставили из соседнего Иркутска.
- На этом участке есть аварийный мост, движение по которому приостановлено. Вышедшая из берегов река размыла объездную дорогу. Работы осложняет то, что уровень воды пока не спадает. Он достаточно высокий. Однако ведётся подсыпка и после доставки двух водопропускных труб начнётся их установка, – пояснили ранее в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
Власти Окинского района выделили дорожникам автогрейдер. Жителей республики призывали воздержаться от поездок в этом направлении и ввели там режим повышенной готовности.