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В Иркутской области инспекторы ДПС спасли сбитую машиной беременную косулю

В Иркутской области инспекторы ДПС спасли сбитую машиной беременную косулю
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Сейчас она идёт на поправку

В Иркутской области сотрудники дорожно-патрульной службы спасли раненую косулю, подобрав её на Байкальском тракте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

Старший лейтенант полиции Андрей Колусовский и младший лейтенант полиции Артур Тарарков ехали на служебном автомобиле из посёлка Листвянки в Иркутск. На подъезде к городе напарники заметили лежащую на обочине трассы косулю.

Остановившись, автоинспекторы осмотрели косулю. Как выяснилось, она не могла самостоятельно передвигаться из-за травмы ноги. Травму она получила, вероятно, в результате наезда автомобиля.

Полицейские доложили о случившемся в дежурную часть. Бережно погрузив животное в багажник патрульной машины, доставили его в питомник «К-9». 

Специалисты оказали необычной пациентке первую помощь и выяснили, что она ждёт потомство. Сейчас косуля идёт на поправку и её жизни, а также здоровью ничего не угрожает.



косуля дикие животные ГИБДД

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