В Иркутской области инспекторы ДПС спасли сбитую машиной беременную косулю



Специалисты оказали необычной пациентке первую помощь и выяснили, что она ждёт потомство. Сейчас косуля идёт на поправку и её жизни, а также здоровью ничего не угрожает.











В Иркутской области сотрудники дорожно-патрульной службы спасли раненую косулю, подобрав её на Байкальском тракте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.Старший лейтенант полиции Андрей Колусовский и младший лейтенант полиции Артур Тарарков ехали на служебном автомобиле из посёлка Листвянки в Иркутск. На подъезде к городе напарники заметили лежащую на обочине трассы косулю.Остановившись, автоинспекторы осмотрели косулю. Как выяснилось, она не могла самостоятельно передвигаться из-за травмы ноги. Травму она получила, вероятно, в результате наезда автомобиля.Полицейские доложили о случившемся в дежурную часть. Бережно погрузив животное в багажник патрульной машины, доставили его в питомник «К-9».