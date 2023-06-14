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В Иркутской области за продажу энергетиков детям ввели «административку»

В Иркутской области за продажу энергетиков детям ввели «административку»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе начал действовать закон об административной ответственности за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним

В Иркутской области вступил в действие закон № 66 «Об административной ответственности за нарушение законодательства Иркутской области об ограничении розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на территории региона». Документ подписал губернатор региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства области.

Как рассказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова, за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним предусмотрена административная ответственность:
- физические лица – административный штраф от 2 до 3 тыс. рублей;
- должностные лица – от 10 до 15 тыс. рублей;
- индивидуальные предприниматели – от 10 до 15 тыс. рублей;
- юридические лица – от 30 до 50 тыс. рублей.

Напомним, что в соответствии с Законом Иркутской области № 53-ОЗ от 3 мая 2023 года «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на территории Иркутской области» в регионе запрещена продажа безалкогольных тонизирующих напитков гражданам, не достигших совершеннолетия.

В службе потребительского рынка и лицензирования также пояснили, что к безалкогольным тонизирующим напиткам относятся напитки, содержащие кофеин или другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и безалкогольных напитков на основе чайных и кофейных экстрактов.

– В случае возникновения сомнения в достижении покупателем восемнадцатилетнего возраста продавец обязан потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст покупателя, – сказала Ольга Степанова.

Напомним, что в Бурятии закон об ограничении розничной продажи энергетиков несовершеннолетним был принят более семи лет назад.
Иркутская область энергетические напитки запрет законодательство

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