В Иркутской области появились первые стобалльники ЕГЭ

ЕГЭ на высший балл сдали восемь выпускников



В Иркутской области Единый государственный экзамен на высший балл сдали восемь выпускников. По данным регионального минобра, это семь участников экзамена по литературе и один – по географии. Они представляют школы Иркутска, Братска, Иркутского и Киренского районов.



- 100 баллов по химии не получил ни один участник, при этом 132 выпускника смогли набрать 80 баллов и выше. Есть те, кому до 100 не хватило одного балла, - сообщили в пресс-службе областного минобраза.



Не позднее 19 июня станут известны результаты ЕГЭ по русскому языку.

