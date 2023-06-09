В Иркутской области появились первые стобалльники ЕГЭ

ЕГЭ на высший балл сдали восемь выпускников
В Иркутской области Единый государственный экзамен на высший балл сдали восемь выпускников. По данным регионального минобра, это семь участников экзамена по литературе и один – по географии. Они представляют школы Иркутска, Братска, Иркутского и Киренского районов.
- 100 баллов по химии не получил ни один участник, при этом 132 выпускника смогли набрать 80 баллов и выше. Есть те, кому до 100 не хватило одного балла, - сообщили в пресс-службе областного минобраза.
Не позднее 19 июня станут известны результаты ЕГЭ по русскому языку.
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