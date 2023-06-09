Соревнования проведут в эту субботу
10 июня в Закаменском районе Бурятии состоится районный праздник «Сурхарбан - 2023», посвящённый 100-летию со дня образования республики. Его проведут в местности Мойсото.
По информации администрации района, на спортивных площадках пройдут соревнования по бурятской борьбе, стрельбе из лука, волейболу, гиревому спорту, мини-футболу, перетягиванию каната, конные скачки.
Забеги для лошадей пройдут на дистанциях:
1. 3000 метров для арабских пород.
2. 2400 метров. Рысь под седлом.
3. 4000 метров.
4. 8000 метров.
5. 10000 метров.
6. Забег «Жаран Хамниин жороо» на 3200 метров.
Возрастное ограничение: 6+.
Закаменский Сурхарбан состоится в Бурятии
Общество, Фото:
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