Закаменский Сурхарбан состоится в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования проведут в эту субботу



10 июня в Закаменском районе Бурятии состоится районный праздник «Сурхарбан - 2023», посвящённый 100-летию со дня образования республики. Его проведут в местности Мойсото.



По информации администрации района, на спортивных площадках пройдут соревнования по бурятской борьбе, стрельбе из лука, волейболу, гиревому спорту, мини-футболу, перетягиванию каната, конные скачки.



Забеги для лошадей пройдут на дистанциях:

1. 3000 метров для арабских пород.

2. 2400 метров. Рысь под седлом.

3. 4000 метров.

4. 8000 метров.

5. 10000 метров.

6. Забег «Жаран Хамниин жороо» на 3200 метров.



Возрастное ограничение: 6+.

